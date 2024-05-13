СМИ: Транспортировка грузов из Индии может быть налажена через Азербайджан

Индия намерена подписать соглашение с Ираном об управлении в течение следующих десяти лет портом Чабахар и связать его с Международным транспортным коридором Север - Юг, важным транспортным узлом которого является Азербайджан.

Индия намерена подписать соглашение с Ираном об управлении в течение следующих десяти лет портом Чабахар и связать его с Международным транспортным коридором Север - Юг, важным транспортным узлом которого является Азербайджан.

Как передает Report , об этом пишет издание The Economic Times.

По данным издания, министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал 13 мая отправится в Иран для подписания соглашения. Это первый случай, когда Индия возьмет на себя управление зарубежным портом. Новое соглашение будет действовать в течение 10 лет и будет автоматически продлеваться.

В будущем планируется связать Чабахар с Международным транспортным коридором Север - Юг, который соединит Индию с Россией через Иран. Этот торговый путь рассчитан на транспортировку грузов из Индии и государств Персидского залива в Западную и Северную Европу через территории Ирана, Азербайджана и России, в том числе посредством соединения железных дорог этих трех стран.

Основным преимуществом коридора является сокращение сроков доставки грузов в два или три раза.

Порт Чабахар расположен на юго-востоке Ирана. Индия и Иран договорились о совместном развитии порта в 2003 году, но тогда проект отложили из-за международных санкций против Ирана. В 2016 году премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита в Тегеран сообщил о намерении Нью-Дели вложить $500 млн в сооружение портовой инфраструктуры. В мае 2016 года Индия подписала трехстороннее соглашение с Ираном и Афганистаном о строительстве в порту терминала Шахид Бехешти.