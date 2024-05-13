В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Проспект Микаила Усейнова, начиная от Площади Флага в направлении круга "Азнефть";
7. Проспект Бабека, в направлении центра;
8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
9. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
10. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
11. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра;
13. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга).