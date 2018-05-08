Глава АЖД о тарифах на перевозки по Баку-Тбилиси-Карс

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ "Пассажирские вагоны для железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) будут доставлены в Азербайджан в следующем году".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЗАО Азербайджанские железные дороги (АЖД) Джавид Гурбанов.

По его словам, вагоны будут закуплены у швейцарской компании.

Дж.Гурбанов рассказал также о возможных тарифах на перевозки по БТК:

"Если до того времени изменений цен на электроэнергию не произойдет и не будет других дополнительных затрат, тарифы будут приемлемы для населения".