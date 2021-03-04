Компания Германии хочет участвовать в железнодорожном проекте в Азербайджане

ЗАО сотрудничает с добившимися международного признания компаниями таких стран, как Германия, Швейцария и Австрия

В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" состоялась встреча с послом Германии в Азербайджане Вольфгангом Манигом.

Об этом сообщили Report в АЖД.

Председатель АЖД Джавид Гурбанов проинформировал гостя о преобразованиях, осуществленных за последнее время на железных дорогах страны, проделанных работах в рамках налаживания международных транспортных коридоров и перспективных направлениях дальнейшей деятельности.

На встрече обсуждались роль международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", стратегия его развития, пассажирские и грузовые перевозки по МТК, а также сотрудничество со странами-участницами в этом направлении. Было отмечено, что коридор расширит экономические связи и сыграет важную роль в развитии и других стран региона, которые осуществляя экспортно-импортные операции по этому маршруту, наращивают свой товарооборот.

По словам председателя общества, в настоящее время продолжается тендер на закупку работ по обновлению контактной сети железных дорог, проектированию и реконструкции систем связи и сигнализации, энергетического хозяйства. Было подчеркнуто, что в тендере участвует и германская компания.

Также на встрече было сообщено, что ЗАО сотрудничает с добившимися международного признания компаниями таких стран, как Германия, Швейцария и Австрия.

В свою очередь, посол Вольфганг Маниг подробно рассказал об истории акционерного общества "Железные дороги Германии", этапах его развития. Он отметил заинтересованность как в расширении двусторонних отношений, так и в инвестировании немецкими компаниями железнодорожных проектов в Азербайджане.

На встрече были обсуждены перспективы и возможные направления сотрудничества.