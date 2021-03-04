О нас
Report Georgia
Аудио новости

Компания Германии хочет участвовать в железнодорожном проекте в Азербайджане

Компания Германии хочет участвовать в железнодорожном проекте в Азербайджане ЗАО сотрудничает с добившимися международного признания компаниями таких стран, как Германия, Швейцария и Австрия
Инфраструктура
4 марта 2021 г. 15:31
Компания Германии хочет участвовать в железнодорожном проекте в Азербайджане

В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" состоялась встреча с послом Германии в Азербайджане Вольфгангом Манигом.

Об этом сообщили Report в АЖД.

Председатель АЖД Джавид Гурбанов проинформировал гостя о преобразованиях, осуществленных за последнее время на железных дорогах страны, проделанных работах в рамках налаживания международных транспортных коридоров и перспективных направлениях дальнейшей деятельности.

На встрече обсуждались роль международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", стратегия его развития, пассажирские и грузовые перевозки по МТК, а также сотрудничество со странами-участницами в этом направлении. Было отмечено, что коридор расширит экономические связи и сыграет важную роль в развитии и других стран региона, которые осуществляя экспортно-импортные операции по этому маршруту, наращивают свой товарооборот.

По словам председателя общества, в настоящее время продолжается тендер на закупку работ по обновлению контактной сети железных дорог, проектированию и реконструкции систем связи и сигнализации, энергетического хозяйства. Было подчеркнуто, что в тендере участвует и германская компания.

Также на встрече было сообщено, что ЗАО сотрудничает с добившимися международного признания компаниями таких стран, как Германия, Швейцария и Австрия.

В свою очередь, посол Вольфганг Маниг подробно рассказал об истории акционерного общества "Железные дороги Германии", этапах его развития. Он отметил заинтересованность как в расширении двусторонних отношений, так и в инвестировании немецкими компаниями железнодорожных проектов в Азербайджане.

На встрече были обсуждены перспективы и возможные направления сотрудничества.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке German company may join Azerbaijan’s railway project
Версия на азербайджанском языке Alman şirkəti Azərbaycanda dəmiryol layihəsində iştirak etmək istəyir

Новости партнеров

Другие новости из категории

88,5% строительных работ в Баку выполнили негосударственные предприятия
88,5% строительных работ в Баку выполнили негосударственные предприятия
4 марта 2021 г. 20:16
Товарооборот Баку незначительно сократился
Товарооборот Баку незначительно сократился
4 марта 2021 г. 17:54
В Баку будет изменено движение общественного транспорта по ряду направлений
В Баку будет изменено движение общественного транспорта по ряду направлений
4 марта 2021 г. 17:44
По БТК отправятся 40 контейнеров из Узбекистана в Турцию
По БТК отправятся 40 контейнеров из Узбекистана в Турцию
4 марта 2021 г. 16:50
В Баку еще один регулярный маршрут перешел на систему оплаты BakıKart
В Баку еще один регулярный маршрут перешел на систему оплаты BakıKart
4 марта 2021 г. 15:45
На строительство нового здания Госкомтаможни потратят 30 млн манатов
На строительство нового здания Госкомтаможни потратят 30 млн манатов
4 марта 2021 г. 14:41
Buta Airways открывает продажу билетов на рейсы Баку-Стамбул-Баку
Buta Airways открывает продажу билетов на рейсы Баку-Стамбул-Баку
4 марта 2021 г. 13:42
Wizz Air возобновляет полеты из Грузии
Wizz Air возобновляет полеты из Грузии
4 марта 2021 г. 13:28
Репортаж с места строительства железнодорожной линии Горадиз-Агбенд
Репортаж с места строительства железнодорожной линии Горадиз-Агбенд
4 марта 2021 г. 11:47
8 марта общественный транспорт не будет работать
8 марта общественный транспорт не будет работать
3 марта 2021 г. 22:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi