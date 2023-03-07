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Flynas возобновляет полеты в Баку

Flynas возобновляет полеты в Баку Низкобюджетная авиакомпания Саудовской Аравии Flynas возобновит сезонные рейсы в Баку
Инфраструктура
7 марта 2023 г. 16:24
Flynas возобновляет полеты в Баку

Низкобюджетная авиакомпания Саудовской Аравии Flynas возобновит сезонные рейсы в Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, помимо Азербайджана авиакомпания будет выполнять рейсы в Прагу (Чехия), Вену, Зальцбург (Австрия), Тбилиси, Батуми (Грузия), Сараево (Босния и Герцеговина), Хургаду, Шарм-эль-Шейх (Египет), Трабзон, Бодрум (Турция) и Салалу (Оман), куда ранее выполняла сезонные рейсы.

Кроме того, Flynas начнет полеты по 10 новым направлениям в этом летнем сезоне. Речь идет о рейсах из столицы Эр-Рияда в Мальдивы, Ереван (Армения), Анталию (Турция), Тиват (Черногория), а также из Даммама в Салалу (Оман), Стамбул, Трабзон (Турция) и Тиват (Черногория), а из Джидды в Салалу (Оман) и Бодрум (Турция).

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Версия на азербайджанском языке “Flynas” Bakıya uçuşları bərpa edir

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