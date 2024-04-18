EIB до конца года намерен подписать соглашения с Казахстаном в рамках поддержки Среднего коридора

Европейский инвестиционный банк (EIB) планирует до конца 2024 года подписать финансовые соглашения с министерством транспорта и Банком развития Казахстана (БРК) для развития транспортного сектора.

Европейский инвестиционный банк (EIB) планирует до конца 2024 года подписать финансовые соглашения с министерством транспорта и Банком развития Казахстана (БРК) для развития транспортного сектора.

Об этом, как передает Report, заявила вице-президент ЕИБ Тереза Червиньска в интервью изданию Daryo.

Она напомнила, что на Форуме инвесторов ЕС-Центральная Азия в конце января 2024 года EIB Global подписал меморандумы о взаимопонимании по софинансированию проектов с Казахстаном и Банком развития Казахстана, а также Кыргызстаном и Узбекистаном на общую сумму 1,47 млрд евро для развития устойчивого транспорта в Центральной Азии.

"ЕИБ фокусируется на операциях, связанных со Средним коридором. Вышеупомянутые меморандумы о взаимопонимании являются хорошими примерами нашего будущего сотрудничества, которое охватывает обязательство ЕИБ в размере 1,5 млрд евро по транспортному коридору Европейский Союз-Центральная Азия. Мы надеемся, что соответствующие договоры о финансировании с Министерством транспорта Казахстана и Банком развития будут подписаны до конца этого года", - сказала Т.Червиньска.

По ее словам, подписанные с указанными тремя странами меморандумы позволят мобилизовать дополнительные средства, обеспечивая общую поддержку проектов устойчивого транспорта в размере 3 млрд евро.

"ЕИБ работает над достижением долгосрочной цели – превратить Транскаспийский транспортный коридор в умный, быстрый и современный мультимодальный маршрут, соединяющий Европу и Центральную Азию, который также будет конкурентоспособным, устойчивым и надежным. Эти инвестиции необходимы для укрепления торговли и конкуренции, а также для диверсификации транспортных маршрутов между Европой и Центральной Азией. Возросшая экономическая взаимозависимость будет способствовать миру и процветанию в Казахстане и регионе Центральной Азии в целом", - сказала она.

По словам Т. Червиньска, за последние 10 лет транспортное кредитование ЕИБ на глобальном уровне составило в среднем 11 млрд евро в год, что составляет примерно 18% от общего объема кредитования банка.

"Улучшение транспортного сообщения между Европейским Союзом и Казахстаном имеет огромный потенциал, поскольку оно будет способствовать торговому и экономическому сотрудничеству и стабильности", - добавила она, сообщив, что в Казахстане на сегодняшний день ЕИБ подписал кредиты на сумму 489 млн евро.

Транскаспийский международный транспортный маршрут - международный транспортный коридор, пролегающий через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.