ЕБРР: Модернизация водной инфраструктуры Гянджи и Шеки потребует свыше 500 млн евро инвестиций

Суммарные инвестиции в модернизацию водной инфраструктуры городов Гянджа и Шеки оцениваются в 505 млн евро.

Как сообщает "Report", об этом заявил сотрудник представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане Реал Гаджиев на круглом столе на тему "Водная безопасность в Азербайджане: Регулирование, риски и ответственные действия бизнеса".

По его словам, общая стоимость проекта, который будет реализован в городе Гянджа, составляет 410 млн евро.

"В рамках проекта будут созданы база водоснабжения, сооружения для сбора и очистки воды, а также инфраструктура управления ливневыми водами. По данному проекту уже подписаны финансовые документы на 35 млн евро. Оформление дополнительных 120 млн евро ожидается в течение этого года", - сказал он.

По его словам, общая инвестиционная стоимость проекта по улучшению водной инфраструктуры в городе Шеки и прилегающих селах составляет приблизительно 95 млн евро.

"Подписание документов по части этой суммы - в размере 57 млн евро - планируется в текущем году", - отметил он.

Представитель ЕБРР подчеркнул, что целью проектов является модернизация систем водоснабжения и канализации, сокращение потерь и обеспечение устойчивого управления водными ресурсами в городах.