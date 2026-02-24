İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    EBRD Gəncə və Şəki su infrastrukturunun yenilənməsinə tələb olunan investisiyaların həcmini açıqlanıb

    İnfrastruktur
    • 24 fevral, 2026
    • 11:11
    EBRD Gəncə və Şəki su infrastrukturunun yenilənməsinə tələb olunan investisiyaların həcmini açıqlanıb

    Gəncə və Şəki şəhərlərində su infrastrukturunun yenilənməsi məqsədilə ümumilikdə 500 milyon avrodan artıq investisiya nəzərdə tutulub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (EBRD) Azərbaycan nümayəndəliyinin əməkdaşı Real Hacıyev "Su təhlükəsizliyi Azərbaycanda: Tənzimləmə, risklər və biznesin məsuliyyətli hərəkətləri" mövzusunda keçirilən dəyirmi masada bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Gəncə şəhərində həyata keçiriləcək layihənin ümumi dəyəri 410 milyon avro təşkil edir.

    "Layihə çərçivəsində su təchizatı bazası, suyun toplanması və təmizlənməsi qurğuları, həmçinin yağış sularının idarə olunması infrastrukturu yaradılacaq. Bu layihə üzrə artıq 35 milyon avroluq maliyyə sənədləri imzalanıb, əlavə 120 milyon avronun isə bu il ərzində rəsmiləşdirilməsi gözlənilir. Şəki şəhərində və ətraf kəndlərdə su infrastrukturunun yaxşılaşdırılması layihəsinin ümumi investisiya dəyəri isə təxminən 95 milyon avrodur. Bu məbləğin 57 milyon avrosu hissəsi üzrə sənədlərin imzalanması cari ildə planlaşdırılır".

    EBRD nümayəndəsi vurğulayıb ki, layihələrin məqsədi su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin modernləşdirilməsi, itkilərin azaldılması və şəhərlərdə dayanıqlı su idarəçiliyinin təmin olunmasıdır.

    EBRD Azərbaycan su infrastrukturu

    Son xəbərlər

    11:18

    Stolüstü tennis üzrə "Baku Open" turniri keçiriləcək

    Fərdi
    11:18

    90 xarici ölkə vətəndaşına amnistiya aktı tətbiq edilib

    Hadisə
    11:17

    Azərbaycan QHT-ləri səfir Fergus Auldu baş verən təxribatı dayandırmağa çağırıblar

    Daxili siyasət
    11:17

    İlham Əliyev Estoniya prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:15

    Bu il Azərbaycandakı sənaye zonalarında 16 yeni müəssisə fəaliyyətə başlayacaq

    Sənaye
    11:14
    Foto

    Azərbaycanda cüdo məşqçilərinin səviyyə üzrə sertifikatlarının təqdimetmə mərasimi keçirilib

    Fərdi
    11:13

    SOCAR rəsmisi: "Neft-qaz sənayesi su ehtiyatlarından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır"

    Energetika
    11:13

    İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin Peşə Təhsil Mərkəzinin məzunlarının 70 %-i iş tapıb

    Sənaye
    11:11
    Foto

    Xankəndidə Xocalı soyqırımının qurbanları yad edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti