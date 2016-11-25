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    Джавид Гурбанов: Строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс завершится до середины следующего года

    Железная дорога Астара-Ялама будет полностью реконструирована

    Баку. 25 ноября. REPORT. AZ/ "Надеемся, что строительство железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс завершится к концу этого или первой половине следующего года".

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов в своем выступлении на бизнес-форуме "Стратегическое партнерство 1520: Кавказский регион".

    Дж.Гурбанов подчеркнул, что Азербайджан может стать центром пересечения международных транспортных коридоров. По его словам, в рамках развития железнодорожной сети Азербайджана в будущем планируется реконструкция железных дорог по маршруту Астара-Ялама. 

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