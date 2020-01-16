Министр: Для обеспечения деятельности CЭЗ в Аляте будут приняты специальные меры

К 2020 году будут приняты специальные меры для обеспечения функционирования свободной экономической зоны (СЭЗ) вблизи порта Алят.
Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на пресс-конференции.
По его словам, в государственной инвестиционной программе на 2020 год предусмотрены средства на создание инфраструктуры и выполнение необходимых работ.
"Назначен управляющий зоны. В этом году планируется завершить ряд проектов в промышленных зонах. Некоторые из них завершатся в феврале", - сказал он.
Kənan SadıqovАвтор новости