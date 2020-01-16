 Наверх

Министр: Для обеспечения деятельности CЭЗ в Аляте будут приняты специальные меры

Для обеспечения деятельности СЭЗ в Аляте будут приняты спецмеры
© Report / Firi Salim

К 2020 году будут приняты специальные меры для обеспечения функционирования свободной экономической зоны (СЭЗ) вблизи порта Алят.

Как сообщает Report, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на пресс-конференции.

По его словам, в государственной инвестиционной программе на 2020 год предусмотрены средства на создание инфраструктуры и выполнение необходимых работ.

"Назначен управляющий зоны. В этом году планируется завершить ряд проектов в промышленных зонах. Некоторые из них завершатся в феврале", - сказал он.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!