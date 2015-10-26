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    Будут внесены изменения в рейсах ​AZAL в Пекин и Нью-Йорк

    Произойдет замена моделей самолетов

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Начиная с ноября, в графике полетов ЗАО "Азербайджанские авиалинии" в Пекин и Нью-Йорк будут внесены изменения. 

    Как сообщает Report, 7 ноября авиаперелет по рейсу JFK Баку-Нью-Йорк совершит не Boeing 787, а самолет Airbus A340-500.

    8 ноября самолет Boeing 767, который должен будет совершить рейс Баку-Пекин, будет заменен моделью Boeing 787-8. Местные авиалинии будут осуществлять рейсы на Airbus A340-500 до 2 ноября. Однако данная временная замена и вышеуказанная модель самолета будет использована в ряде полетов по другим направлениям. 

    Отметим, что с 17 декабря до 11 января следующего года эти рейсы будут осуществляться 4 раза в неделю. 

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