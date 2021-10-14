БТК сможет конкурировать с другими транспортными коридорами

Подписанный на днях протокол между Азербайджаном, Грузией и Турцией устранит барьеры, связанные с использованием потенциала железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Подписанный на днях протокол между Азербайджаном, Грузией и Турцией устранит барьеры, связанные с использованием потенциала железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Как сообщает Report, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

Напомним, что данный документ был подписан 7 октября на 12-м заседании Международного совета по транспорту и связи в Стамбуле. Протокол предусматривает развитие БТК.

"В рамках состоявшегося на днях в Стамбуле заседания состоялся обмен мнениями о предстоящей работе по БТК. Эта железнодорожная линия вносит свой вклад в экономику стран региона. Мы верим, что грузоперевозки, осуществляемые по маршруту, будут расти, БТК достигнет того уровня, когда сможет конкурировать с другими транспортными коридорами. С устранением проблем на маршруте Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) станет железнодорожной линией, которой будет отдаваться предпочтение".

Напомним, что БТК был открыт 30 октября 2017 года. Железнодорожная линия обеспечивает соединение железнодорожных сетей Азии и Европы. Это самый короткий путь не только между 3 странами, но и между Азией и Европой. Маршрут позволяет вдвое сократить время грузоперевозок. Железная дорога БТК упрощает выход на европейские и мировые рынки стран Центральной Азии – Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана.

Через Азербайджан пролегает 504 км железной дороги общей протяженностью 846 км. По Грузии проходит 263 км, Турции - 79 км. По дороге на первом этапе предполагается перевозить 5 млн тонн, затем пропускная способность увеличится до 17 млн тонн.