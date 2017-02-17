БТА: Плотное движение транспорта на дорогах Баку устранено

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Плотное движение транспортных средств, наблюдавшееся утром на автодорогах Баку, устранено. В результате неотложных мер, предпринятых соответствующими органами, на главных улицах и проспектах обеспечено бесперебойное и безопасное движение транспортных средств, в том числе, пассажирских автобусов. Об этом сообщили Report в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

"Утром отмечались задержки в движении пассажирских автобусов по различным маршрутным линиям вследствие небезопасного движения на дорогах из-за метеорологических факторов. На данный момент проблемы на дорогах устранены. Сегодня по маршрутным линиям запущено 1 888 автобусов для обслуживания пассажиров. Сотрудники БТА с использованием системы GPS усилили контроль над всеми автобусами. БТА работает в усиленном режиме. Всем юридическим лицам и физическим лицам, осуществляющим пассажироперевозки, поручено не прекращать работу без серьезных причин и обслуживать пассажиров до ночных часов", - говорится в сообщении БТА.