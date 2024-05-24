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Билеты на автобусные рейсы в Карабах на июнь поступят в продажу 27 мая

Билеты на автобусные рейсы в Карабах на июнь поступят в продажу 27 мая Билеты на июнь на организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории поступят в продажу 27 мая в 11:00.
Инфраструктура
24 мая 2024 г. 17:21
Билеты на автобусные рейсы в Карабах на июнь поступят в продажу 27 мая

Билеты на июнь на организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории поступят в продажу 27 мая в 11:00.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Приобрести билеты можно на портале www.yolumuzqarabaga.az.

Для приобретения билетов гражданам необходимо ввести в систему данные своего удостоверения личности. Билет может быть использован только самим владельцем удостоверения личности, его передача другому лицу запрещена.

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день выполнены 729 рейсов, освобожденные от оккупации территории посетили 29 718 человек.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağa avtobus reyslərinə iyun ayı üçün biletlər satışa çıxarılır

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