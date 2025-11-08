Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Инфраструктура
    • 08 ноября, 2025
    • 18:38
    Бакметрополитен продлил работу на час в День Победы

    Работа Бакинского метрополитена сегодня продлевается до 01:00 ночи.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе Бакметрополитена.

    Отмечается, что данное решение принято в связи с проведением массовых культурных мероприятий в азербайджанской столице по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

    Bakı Metropoliteni iş rejimini 1 saat uzadacaq
    Baku Metro to extend operating hours for Victory Day celebrations

