Бакметрополитен продлил работу на час в День Победы

Работа Бакинского метрополитена сегодня продлевается до 01:00 ночи.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Бакметрополитена.

Отмечается, что данное решение принято в связи с проведением массовых культурных мероприятий в азербайджанской столице по случаю 8 Ноября - Дня Победы.