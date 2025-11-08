Бакметрополитен продлил работу на час в День Победы
Инфраструктура
- 08 ноября, 2025
- 18:38
Работа Бакинского метрополитена сегодня продлевается до 01:00 ночи.
Об этом сообщили Report в пресс-службе Бакметрополитена.
Отмечается, что данное решение принято в связи с проведением массовых культурных мероприятий в азербайджанской столице по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
