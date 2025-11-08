İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Bakı Metropoliteni iş rejimini 1 saat uzadacaq

    İnfrastruktur
    • 08 noyabr, 2025
    • 18:25
    Bakı Metropoliteni iş rejimini 1 saat uzadacaq

    Zəfər Gününün 5-ci ildönümü ilə əlaqədar paytaxtda keçirilən kütləvi-mədəni bayram tədbirləri və şəhər gəzintisi nəzərə alınaraq, Bakı Metropoliteni iş rejimini 1 saat uzadacaq.

    Bu barədə "Report"a qurumdan bildirilib.

    Bakı metropoliteninin bütün stansiyaları gecə saat 01:00-a qədər sərnişinlərin girişinə açıq olacaq.

    Bakı Metropoliteni iş rejimi
    Бакметрополитен продлил работу на час в День Победы
    Baku Metro to extend operating hours for Victory Day celebrations

