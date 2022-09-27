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Бакинское метро в следующем месяце запустит два новых поезда на ветке Ази Асланов–Дарнагюль

Бакинское метро в следующем месяце запустит два новых поезда на ветке Ази Асланов–Дарнагюль ЗАО "Бакинский метрополитен“ планирует запустить на ветке Ази Асланов-Дарнагюль два новых состава, приобретенных у российского предприятия ”Метровагонмаш“, входящего в состав АО ”Трансмашхолдинг".
Инфраструктура
27 сентября 2022 г. 12:05
Бакинское метро в следующем месяце запустит два новых поезда на ветке Ази Асланов–Дарнагюль

ЗАО "Бакинский метрополитен“ планирует запустить на ветке Ази Асланов-Дарнагюль два новых состава, приобретенных у российского предприятия ”Метровагонмаш“, входящего в состав АО ”Трансмашхолдинг".

Как сообщает Report, 10 вагонов типа 81-765b/766 B, отвечающих современным стандартам, уже отправлены в Баку.

Поезда должны прибыть в депо метро в первые дни октября.

Еще два состава (10 вагонов), заказанные акционерным обществом у российской компании, планируется отправить в Азербайджан в конце следующего месяца, а после пуско-наладочных работ ввести в эксплуатацию в конце ноября или начале декабря.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosu gələn ay Həzi Aslanov–Dərnəgül xəttinə 2 yeni qatar buraxacaq

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