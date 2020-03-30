Бакинский аэропорт расширяет мероприятия в связи с коронавирусом

​Бакинский аэропорт расширяет мероприятия в связи с коронавирусом

30 марта, 2020 10:33

https://report.az/storage/news/52344706e0592ef18871270ba7c06e9b/65d93650-c846-46f0-ab73-b2794d84f6af_292.jpg В залах ожидания Международного аэропорта Гейдар Алиев размещены объявления о соблюдении социальной дистанции, сообщает Report. Бакинский аэропорт просит пассажиров придерживаться социальной дистанции и не подвергать опасности себя и окружающих.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Поделиться:

Новости партнеров