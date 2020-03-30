​Бакинский аэропорт расширяет мероприятия в связи с коронавирусом

В залах ожидания Международного аэропорта Гейдар Алиев размещены объявления о соблюдении социальной дистанции, сообщает Report.
Бакинский аэропорт просит пассажиров придерживаться социальной дистанции и не подвергать опасности себя и окружающих.
В залах ожидания Международного аэропорта Гейдар Алиев размещены объявления о соблюдении социальной дистанции, сообщает Report.
Бакинский аэропорт просит пассажиров придерживаться социальной дистанции и не подвергать опасности себя и окружающих.
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