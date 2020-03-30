Наверх

Бакинский аэропорт расширяет мероприятия в связи с коронавирусом

​Бакинский аэропорт расширяет мероприятия в связи с коронавирусом

В залах ожидания Международного аэропорта Гейдар Алиев размещены объявления о соблюдении социальной дистанции, сообщает Report.

Бакинский аэропорт просит пассажиров придерживаться социальной дистанции и не подвергать опасности себя и окружающих.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!