О нас

АЖД: Спрос на международный транспортный коридор Север-Юг достаточно велик

АЖД: Спрос на международный транспортный коридор Север-Юг достаточно велик Спрос на международный транспортный коридор Север-Юг достаточно велик.
Инфраструктура
10 апреля 2023 г. 15:35
АЖД: Спрос на международный транспортный коридор Север-Юг достаточно велик

Спрос на международный транспортный коридор Север-Юг достаточно велик.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела грузовых перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Эмиль Ахмедов.

По его словам, наблюдается двукратный рост грузоперевозок между Азербайджаном и Ираном:

"Увеличение зафиксировано как в грузоперевозках обеих стран, так и в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг". В целом, спрос на перевозки в этом направлении достаточно велик. В связи с этим, увеличено количество рабочих на погрузке и разгрузке. В настоящее время ведутся строительные и ремонтные работы на терминале Астара в Иране, расширяются его возможности, ведутся инфраструктурные работы по увеличению существующих платформ и грузооборота, что вносит свой вклад", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan Railways: Demand for North-South international transport corridor is quite high
Версия на азербайджанском языке ADY: "Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinə tələbat kifayət qədər böyükdür"

Экслюзивные новости

Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
Камиль Айдын: Турция близка к окончательному избавлению от террора внутри страны и на своих границах
10 апреля 2023 г. 14:58
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
Эксперт: Турецкая военная промышленность сыграла важную роль в победе Азербайджана в Карабахе
8 апреля 2023 г. 14:41
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : нет условий или двойные стандарты?
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : "нет условий" или двойные стандарты?
6 апреля 2023 г. 15:59
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
6 апреля 2023 г. 15:12
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
6 апреля 2023 г. 11:10
Эксперт: Проект зеленого коридора имеет не только экономическую значимость
Эксперт: Проект "зеленого коридора" имеет не только экономическую значимость
5 апреля 2023 г. 17:40
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
5 апреля 2023 г. 15:18
Аяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
ФотоАяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
4 апреля 2023 г. 17:35
Азеристиликтеджхизат обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
"Азеристиликтеджхизат" обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
3 апреля 2023 г. 16:45
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
3 апреля 2023 г. 16:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi