АЖД: Спрос на международный транспортный коридор Север-Юг достаточно велик

Спрос на международный транспортный коридор Север-Юг достаточно велик.

Спрос на международный транспортный коридор Север-Юг достаточно велик.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела грузовых перевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Эмиль Ахмедов.

По его словам, наблюдается двукратный рост грузоперевозок между Азербайджаном и Ираном:

"Увеличение зафиксировано как в грузоперевозках обеих стран, так и в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг". В целом, спрос на перевозки в этом направлении достаточно велик. В связи с этим, увеличено количество рабочих на погрузке и разгрузке. В настоящее время ведутся строительные и ремонтные работы на терминале Астара в Иране, расширяются его возможности, ведутся инфраструктурные работы по увеличению существующих платформ и грузооборота, что вносит свой вклад", - сказал он.