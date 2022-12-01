О нас

"Азеркосмос": Вечные ледники в стране сокращаются с каждым годом

"Азеркосмос": Вечные ледники в стране сокращаются с каждым годом Территории вечных ледников в горах Большого и Малого Кавказа Азербайджана сокращаются с каждым годом.
Инфраструктура
1 декабря 2022 г. 11:25
Азеркосмос: Вечные ледники в стране сокращаются с каждым годом

Территории вечных ледников в горах Большого и Малого Кавказа Азербайджана сокращаются с каждым годом.

Как сообщает Report, об этом представитель рабочей группы Космического агентства при министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") Исмет Бахышов сказал на мероприятии, посвященном завершению реализации "Государственной программы по развитию услуг дистанционного наблюдения за поверхностью Земли посредством спутника на 2019-2022 годы".

"В горных районах страны также наблюдается сокращение покрытых снегом территорий. В 2017 году покрытых снегом территорий было больше, а в 2018-2019 годы наблюдалось их сокращение. В последующие годы показатель вырос, однако с 2022 года в горах наблюдается сокращение снежных поверхностей", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azercosmos: Permanent glaciers in Azerbaijan decreasing year by year
Версия на азербайджанском языке “Azərkosmos”: “Ölkədə daimi buzlaqlar hər il azalır”

Другие новости из категории

Росавиация вновь продлила ограничение полетов в 10 аэропортов
Росавиация вновь продлила ограничение полетов в 10 аэропортов
1 декабря 2022 г. 10:07
Азербайджан и ЕС обсудили сотрудничество в области авиации
Азербайджан и ЕС обсудили сотрудничество в области авиации
1 декабря 2022 г. 09:59
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта
1 декабря 2022 г. 08:42
Утвержден Генплан развития города Геранбой
Утвержден Генплан развития города Геранбой
30 ноября 2022 г. 19:16
Прием звонков в ОАО Азерсу временно приостановлен
Прием звонков в ОАО "Азерсу" временно приостановлен
30 ноября 2022 г. 17:47
На строительство дороги в Джалилабадском районе выделено 17,2 млн манатов
На строительство дороги в Джалилабадском районе выделено 17,2 млн манатов
30 ноября 2022 г. 17:32
Завершена реконструкция дороги от поселка Зейналабдина Тагиева до города Сумгайыт
ФотоЗавершена реконструкция дороги от поселка Зейналабдина Тагиева до города Сумгайыт
30 ноября 2022 г. 16:59
Названа частная доля в общем объеме строительных работ в Баку
Названа частная доля в общем объеме строительных работ в Баку
30 ноября 2022 г. 11:09
Казахстан и КНР усилят сотрудничество по авиапоиску и спасанию воздушных судов
Казахстан и КНР усилят сотрудничество по авиапоиску и спасанию воздушных судов
30 ноября 2022 г. 10:59
Саудовская Аравия построит новый аэропорт в Эр-Рияде
Саудовская Аравия построит новый аэропорт в Эр-Рияде
29 ноября 2022 г. 16:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi