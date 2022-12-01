"Азеркосмос": Вечные ледники в стране сокращаются с каждым годом

Территории вечных ледников в горах Большого и Малого Кавказа Азербайджана сокращаются с каждым годом.

Территории вечных ледников в горах Большого и Малого Кавказа Азербайджана сокращаются с каждым годом.

Как сообщает Report, об этом представитель рабочей группы Космического агентства при министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") Исмет Бахышов сказал на мероприятии, посвященном завершению реализации "Государственной программы по развитию услуг дистанционного наблюдения за поверхностью Земли посредством спутника на 2019-2022 годы".

"В горных районах страны также наблюдается сокращение покрытых снегом территорий. В 2017 году покрытых снегом территорий было больше, а в 2018-2019 годы наблюдалось их сокращение. В последующие годы показатель вырос, однако с 2022 года в горах наблюдается сокращение снежных поверхностей", - отметил он.