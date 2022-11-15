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"Азеристиликтеджхизат": Проблемы в системе отопления имеются в 37 образовательных учреждениях

"Азеристиликтеджхизат": Проблемы в системе отопления имеются в 37 образовательных учреждениях ОАО "Азеристиликтеджхизат" провело мониторинг систем отопления жилых зданий, образовательных объектов и учреждений здравоохранения, входящих в зону обслуживания ОАО. В результате мониторинга были выявлены проблемы в отопительной системе 214 жилых зданий,
Инфраструктура
15 ноября 2022 г. 12:37
Азеристиликтеджхизат: Проблемы в системе отопления имеются в 37 образовательных учреждениях

ОАО "Азеристиликтеджхизат" провело мониторинг систем отопления жилых зданий, образовательных объектов и учреждений здравоохранения, входящих в зону обслуживания ОАО. В результате мониторинга были выявлены проблемы в отопительной системе 214 жилых зданий, 37 образовательных объектов и 8 учреждений здравоохранения.

Об этом Report сообщили в ОАО.

По информации, соответствующие структуры были проинформированы о проблемах.

"В целом 92% школ в стране отапливаются за счет отопительных источников или средств учебных заведений и только 8% - за счет котельных "Азеристиликтеджизат", - говорится в информации.

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Версия на азербайджанском языке “Azəristiliktəchizat”: “37 təhsil və 8 səhiyyə obyektinin istilik sistemlərində problemlər var”

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