"Азеристиликтеджхизат": Проблемы в системе отопления имеются в 37 образовательных учреждениях

ОАО "Азеристиликтеджхизат" провело мониторинг систем отопления жилых зданий, образовательных объектов и учреждений здравоохранения, входящих в зону обслуживания ОАО. В результате мониторинга были выявлены проблемы в отопительной системе 214 жилых зданий,

ОАО "Азеристиликтеджхизат" провело мониторинг систем отопления жилых зданий, образовательных объектов и учреждений здравоохранения, входящих в зону обслуживания ОАО. В результате мониторинга были выявлены проблемы в отопительной системе 214 жилых зданий, 37 образовательных объектов и 8 учреждений здравоохранения.

Об этом Report сообщили в ОАО.

По информации, соответствующие структуры были проинформированы о проблемах.

"В целом 92% школ в стране отапливаются за счет отопительных источников или средств учебных заведений и только 8% - за счет котельных "Азеристиликтеджизат", - говорится в информации.