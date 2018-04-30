"Азербайджанские железные дороги" прокомментировали информацию о запуске пассажирского поезда Баку-Вена со следующего месяца - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Первый пассажирский состав по маршруту Баку-Тбилиси-Стамбул-Александрополис-Вена совершит поездку в следующем месяце.

Как сообщает Report со ссылкой на apsny.ge, для этой цели Азербайджан уже приобрел во Франции 64 пассажирских вагона фирмы Stadler Rail Group Alstom, у которых есть функция телескопического изменения вагонных тележек.

Благодаря этому при подъезде к границе Грузии и Турции в районе Ахалкалаки вагоны смогут прямо на ходу изменить ширину колесных узлов.

Все вагоны обладают высоким уровнем комфортности. Купе двухместные, каждое из них снабжено душевой и туалетной комнатами, а также кондиционером и Wi-Fi.

В состав также включены два вагона-ресторана и ночной бар.

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Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", данная информация не соответствует действительности: "Железнодорожный рейс из Азербайджана в Европу не стоит на повестке дня, как пишут об этом российские и грузинские СМИ".