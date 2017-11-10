Азербайджанские и российские таможенники обсудят ситуацию на границе

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Представители Государственного таможенного комитета Азербайджана проведут встречу с руководством Северо-Кавказского таможенного управления России с целью обсуждения проблемы, возникшей на азербайджано-российской границе, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Стороны в ходе встречи, которая запланирована на сегодня, обсудят вопросы по организации равномерной двусторонней пропускной системы на границе.

Северо-Кавказское таможенное управление сообщает, что при проверке информации о ситуации на российско-азербайджанской границе на пункте пропуска МАПП Яраг-Казмаляр установлено, что "возросшая интенсивность ввоза сезонной плодоовощной продукции не привела к образованию очередей на пункте пропуска".

Напомним, что в конце октября на таможенном терминале "Виадук" Магарамкентского района Дагестана скопилась многокилометровая очередь из большегрузов в связи с протестом, которую организовали дальнобойщики.

7 ноября вице-премьер Дагестана Рамазан Джафаров сообщил, что обстановка на границе стабилизировалась, информация о поборах со стороны таможенников проверяется.