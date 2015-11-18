​Азербайджан сократил импорт автомобилей более чем в 2 раза

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь текущего года в Азербайджан было импортировано 24 219 единиц автомобилей. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 27 867 или более чем в 2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период импортировано 21 497 единиц моторных транспортных средств, что в 2,2 раза меньше соответствующего периода прошлого года. За январь-октябрь этого года импортировано 757 моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, включая водителя, что на 487 единиц или в 2,8 раза больше, чем в прошлом году. Импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов, составил 1 750 единиц, что на 2 375 единиц или в 2,3 раза меньше аналогичного периода прошлого года. За отчетный период в страну завезено 215 единиц моторных транспортных средства специального назначения, что на 97 единиц или 31% меньше, чем в прошлом году.