Азербайджан рассказал о развитии транспортных коридоров

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Опубликован доклад Генерального секретаря ООН о "Роли транспортных и транзитных коридоров в обеспечении международного сотрудничества в целях устойчивого развития". Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, доклад отражает мнения государств-членов и соответствующих региональных и международных организаций и органов системы ООН. В числе стран, представивших информацию, - Азербайджан, Грузия, Россия и Туркменистан.

Доклад Генерального секретаря ООН о роли транспортных и транзитных коридоров был подготовлен в соответствии с резолюцией 69/213 Генеральной Ассамблеи, которая была инициирована Туркменистаном.

В докладе Азербайджан представил информацию об инфраструктурных проектах международного значения, таких как новая железная дорога Баку―Тбилиси—Карс, обеспечивающая прямое железнодорожное сообщение между Европой и Азией через Кавказ. 26 декабря 2014 года был запущен первый испытательный поезд, следующий к границе с Турцией через Грузию, на границе Турции и Грузии построен тоннель. В сентябре 2014 года в целях обеспечения широкого использования мультимодального транспорта, а также содействия наращивания транспортных мощностей в Каспийском регионе был построен новый комплекс Бакинского международного морского торгового порта. Кроме того, продолжаются работы по реконструкции международных автомагистралей. В настоящее время проводятся работы по ремонту и реконструкции дорог на государственных границах с Россией, Грузией и Ираном.