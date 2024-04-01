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Азербайджан пригласил румынских инвесторов в Свободную экономическую зону "Алят"

Азербайджан пригласил румынских инвесторов в Свободную экономическую зону "Алят" Правительство Азербайджана пригласило румынских инвесторов в Свободную экономическую зону (СЭЗ) "Алят".
Инфраструктура
1 апреля 2024 г. 12:58
Азербайджан пригласил румынских инвесторов в Свободную экономическую зону Алят

Правительство Азербайджана пригласило румынских инвесторов в Свободную экономическую зону (СЭЗ) "Алят".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Уполномоченного органа СЭЗ Валех Алескеров на 8-м заседании совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии в Баку.

"С первой половины 2026 года в СЭЗ будут запущены грузовые терминалы. На начальном этапе через них будет проходить 500 тыс. тонн грузов в год, а в дальнейшем этот объем будет увеличен до 1,5 млн тонн. Мы готовы оценить любое предложение, но отдадим предпочтение инвесторам, которые будут заниматься экспортно-ориентированным производством с высокой добавленной стоимостью, используя инновационные технологии и подходы для работы в соответствии с лучшими международными стандартами", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan rumıniyalı investorları Ələt Azad İqtisadi Zonasına dəvət edib

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