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Азербайджан обсудил с китайской компанией сотрудничество в области транспорта

Азербайджан обсудил с китайской компанией сотрудничество в области транспорта Азербайджан обсудил различные направления сотрудничества с китайской компанией Yutong, специализирующейся на производстве коммерческого транспорта.
Инфраструктура
28 февраля 2024 г. 17:56
Азербайджан обсудил с китайской компанией сотрудничество в области транспорта

Азербайджан обсудил различные направления сотрудничества с китайской компанией Yutong, специализирующейся на производстве коммерческого транспорта.

Как передает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"На встрече с делегацией компании Yutong мы обсудили потенциальные направления сотрудничества, привлечение компании с передовым опытом в процесс формирования эффективной транспортной экосистемы", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Çin şirkəti ilə nəqliyyat sahəsində müzakirələr aparıb

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