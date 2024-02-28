Азербайджан обсудил с китайской компанией сотрудничество в области транспорта
Азербайджан обсудил с китайской компанией сотрудничество в области транспортаАзербайджан обсудил различные направления сотрудничества с китайской компанией Yutong, специализирующейся на производстве коммерческого транспорта.
Азербайджан обсудил различные направления сотрудничества с китайской компанией Yutong, специализирующейся на производстве коммерческого транспорта.
Как передает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".
"На встрече с делегацией компании Yutong мы обсудили потенциальные направления сотрудничества, привлечение компании с передовым опытом в процесс формирования эффективной транспортной экосистемы", - отметил министр.
Çinin kommersiya nəqliyyat vasitələrinin istehsalı üzrə ixtisaslaşmış "Yutong" (@YutongGlobal) şirkətinin nümayəndə heyəti ilə görüşdə ölkəmizlə potensial əməkdaşlıq sahələri, səmərəli #nəqliyyat ekosisteminin formalaşdırılması prosesinə qabaqcıl təcrübəyə malik şirkətin cəlb… pic.twitter.com/KEFtSkOLWJ