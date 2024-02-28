Азербайджан обсудил с китайской компанией сотрудничество в области транспорта

Азербайджан обсудил различные направления сотрудничества с китайской компанией Yutong, специализирующейся на производстве коммерческого транспорта.

Азербайджан обсудил различные направления сотрудничества с китайской компанией Yutong, специализирующейся на производстве коммерческого транспорта.

Как передает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"На встрече с делегацией компании Yutong мы обсудили потенциальные направления сотрудничества, привлечение компании с передовым опытом в процесс формирования эффективной транспортной экосистемы", - отметил министр.