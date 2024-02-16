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Азербайджан начинает автоперевозки грузов в Пакистан и Великобританию

Азербайджан начинает автоперевозки грузов в Пакистан и Великобританию С этого года Азербайджан будет осуществлять международные грузоперевозки в Пакистан и Великобританию автотранспортом.
Инфраструктура
16 февраля 2024 г. 10:26
Азербайджан начинает автоперевозки грузов в Пакистан и Великобританию

С этого года Азербайджан будет осуществлять международные грузоперевозки в Пакистан и Великобританию автотранспортом.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, обмен разрешительными бланками на двусторонней основе с этими странами уже завершен.

"Таким образом, число стран, с которыми Азербайджан осуществляет международные грузоперевозки автомобильным транспортом, достигло 50. Также достигнута договоренность о разрешении азербайджанским перевозчикам осуществлять полномасштабные перевозки из турецких портов", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijan starts transporting goods by road to Pakistan, UK
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Pakistan və Böyük Britaniyaya avtomobillə yük daşımalarına başlayır

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