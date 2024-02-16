Азербайджан начинает автоперевозки грузов в Пакистан и Великобританию

С этого года Азербайджан будет осуществлять международные грузоперевозки в Пакистан и Великобританию автотранспортом.

С этого года Азербайджан будет осуществлять международные грузоперевозки в Пакистан и Великобританию автотранспортом.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, обмен разрешительными бланками на двусторонней основе с этими странами уже завершен.

"Таким образом, число стран, с которыми Азербайджан осуществляет международные грузоперевозки автомобильным транспортом, достигло 50. Также достигнута договоренность о разрешении азербайджанским перевозчикам осуществлять полномасштабные перевозки из турецких портов", - говорится в сообщении.