Азербайджан и Китай обсудили сотрудничество в направлении развития Среднего коридора

Азербайджан и Китай обсудили конкретные шаги по укреплению сотрудничества в направлении развития Среднего коридора.

Азербайджан и Китай обсудили конкретные шаги по укреплению сотрудничества в направлении развития Среднего коридора.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в социальной сети "Х".

"В ходе визита в Китай мы встретились с руководством Администрации железных дорог. Обсудили вопросы развития сотрудничества между двумя странами в сфере железных дорог. Мы определили конкретные шаги по увеличению грузооборота с Китаем и укреплению сотрудничества между странами в направлении развития Среднего коридора", - написал министр.