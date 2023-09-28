О нас

Азербайджан и Китай обсудили сотрудничество в направлении развития Среднего коридора

Азербайджан и Китай обсудили сотрудничество в направлении развития Среднего коридора Азербайджан и Китай обсудили конкретные шаги по укреплению сотрудничества в направлении развития Среднего коридора.
Инфраструктура
28 сентября 2023 г. 13:00
Азербайджан и Китай обсудили сотрудничество в направлении развития Среднего коридора

Азербайджан и Китай обсудили конкретные шаги по укреплению сотрудничества в направлении развития Среднего коридора.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в социальной сети "Х".

"В ходе визита в Китай мы встретились с руководством Администрации железных дорог. Обсудили вопросы развития сотрудничества между двумя странами в сфере железных дорог. Мы определили конкретные шаги по увеличению грузооборота с Китаем и укреплению сотрудничества между странами в направлении развития Среднего коридора", - написал министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Çin Orta Dəhlizin inkişafına dair əməkdaşlığı müzakirə edib

Самое читаемое

Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
21 сентября 2023 г. 14:34
Президент Турции посетит Нахчыван
Президент Турции посетит Нахчыван
24 сентября 2023 г. 11:44
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
24 сентября 2023 г. 23:13
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
25 сентября 2023 г. 13:36
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
26 сентября 2023 г. 19:04
В Москве представили балет Тысяча и одна ночь
ФотоВ Москве представили балет "Тысяча и одна ночь"
27 сентября 2023 г. 19:30
Курс маната к доллару останется стабильным в следующем году
Курс маната к доллару останется стабильным в следующем году
21 сентября 2023 г. 14:21
Представитель ООН: Антитеррористические мероприятия направлены на предотвращение провокаций со стороны Армении
Представитель ООН: Антитеррористические мероприятия направлены на предотвращение провокаций со стороны Армении
22 сентября 2023 г. 01:38
Хикмет Гаджиев: Баку рассматривает возможную амнистию для карабахских боевиков
Хикмет Гаджиев: Баку рассматривает возможную амнистию для карабахских боевиков
22 сентября 2023 г. 11:25
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.09.2023)
23 сентября 2023 г. 09:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi