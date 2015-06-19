Азербайджан будет проводить техобслуживание вертолетов, эксплуатируемых в Средней Азии и Ближнем Востоке

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Вертолетная компания Silk Way Helicopter Services, входящая в холдинг Silk Way Group, будет проводить техническое обслуживание вертолетов AW139, которые эксплуатируются в Каспийском море, Средней Азии и Ближнем Востоке.

Как сообщает Report со ссылкой на еженедельник BizavWeek, сейчас по данному вопросу ведутся переговоры с англо-итальянским производителем вертолетов AgustaWestland. После соглашения и приобретения необходимой сертификации Silk Way Helicopter Services сможет заняться техническим обслуживанием вертолетов.

По информации, приобретение компанией в течение трех лет новых вертолетов модели AW139 способствовало появлению новых проектов, в частности, идеи создания сервисного центра AgustaWestland в регионе: "В Азербайджане и соседних странах эксплуатируется 17 машин данного производителя и их количество будет расти".