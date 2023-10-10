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AZAL представил специальное предложение по направлению Баку-Стамбул

AZAL представил специальное предложение по направлению Баку-Стамбул Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) представляет специальное предложение по популярному направлению Баку-Стамбул-Баку.
Инфраструктура
10 октября 2023 г. 11:12
AZAL представил специальное предложение по направлению Баку-Стамбул

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) представляет специальное предложение по популярному направлению Баку-Стамбул-Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Авиабилеты по выгодным ценам можно приобрести с 10 по 19 октября. Отправиться в путешествие по этим билетам можно в период с 1 ноября 2023 года по 30 марта 2024 года (за исключением праздничных дней).

Билеты по маршруту Баку-Стамбул-Баку доступны от 198 EUR, а по маршруту Стамбул-Баку-Стамбул - от 226 USD.

Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании www.azal.az или в аккредитованных агентствах "Азербайджанских авиалиний".

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Версия на английском языке AZAL’s special offer for flights between Baku and Istanbul
Версия на азербайджанском языке AZAL İstanbul reysləri üzrə xüsusi təklif təqdim edir

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