AZAL берет в лизинг 3 самолета Airbus A321-200NX

"Азербайджанские авиалинии" (AZAL) подписали соглашение об операционном лизинге с компанией Avolon Leasing Ireland 3 Limited на аренду 3 самолетов Airbus A321-200NX.

Как сообщает Report, поставка этих самолетов запланирована на период с декабря 2026 года по март 2027 года.

Кроме того, в этом году AZAL увеличил количество самолетов в своем флоте до 33 благодаря поставке двух новых самолетов Airbus A320-251N в рамках лизинговых соглашений.