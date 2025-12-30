Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    AZAL берет в лизинг 3 самолета Airbus A321-200NX

    "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) подписали соглашение об операционном лизинге с компанией Avolon Leasing Ireland 3 Limited на аренду 3 самолетов Airbus A321-200NX.

    Как сообщает Report, поставка этих самолетов запланирована на период с декабря 2026 года по март 2027 года.

    Кроме того, в этом году AZAL увеличил количество самолетов в своем флоте до 33 благодаря поставке двух новых самолетов Airbus A320-251N в рамках лизинговых соглашений.

    AZAL "Азербайджанские авиалинии" Airbus лизинг самолеты
    AZAL "Airbus A321-200NX tipli" 3 hava gəmisini icarəyə götürüb
    AZAL signs lease agreements for three new Airbus aircraft

    Лента новостей