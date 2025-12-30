AZAL берет в лизинг 3 самолета Airbus A321-200NX
Инфраструктура
- 30 декабря, 2025
- 17:38
"Азербайджанские авиалинии" (AZAL) подписали соглашение об операционном лизинге с компанией Avolon Leasing Ireland 3 Limited на аренду 3 самолетов Airbus A321-200NX.
Как сообщает Report, поставка этих самолетов запланирована на период с декабря 2026 года по март 2027 года.
Кроме того, в этом году AZAL увеличил количество самолетов в своем флоте до 33 благодаря поставке двух новых самолетов Airbus A320-251N в рамках лизинговых соглашений.
