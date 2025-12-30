AZAL "Airbus A321-200NX tipli" 3 hava gəmisini icarəyə götürüb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İnfrastruktur
    • 30 dekabr, 2025
    • 17:08
    "Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) "Avolon Leasing Ireland 3 Limited" şirkəti ilə "Airbus A321-200NX tipli" 3 hava gəmisinin icarəsinə dair əməliyyat lizinqi müqavilələri bağlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, həmin təyyarələrin 2026-cı ilin dekabr – 2027-ci ilin mart ayları aralığında təhvil verilməsi planlaşdırılır.

    Bundan başqa, bu il AZAL lizinq müqavilələri əsasında təhvil alınmış iki yeni "Airbus A320-251N" tipli hava gəmisinin hesabına donanmasındakı hava gəmilərinin sayını 33-ə çatdırıb.

    AZAL берет в лизинг 3 самолета Airbus A321-200NX

