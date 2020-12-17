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Авиакомпания SkyUp выполнит нерегулярный рейс из Азербайджана

Авиакомпания SkyUp выполнит нерегулярный рейс из Азербайджана Авиакомпания SkyUp в декабре выполнит нерегулярный рейс из Баку
Инфраструктура
17 декабря 2020 г. 14:49
Авиакомпания SkyUp выполнит нерегулярный рейс из Азербайджана

Авиакомпания SkyUp в декабре выполнит нерегулярный рейс из Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт SkyUp.

По информации, полет по маршруту Баку-Киев состоится 28 декабря. Цены на билеты стартуют от 100 грн (496 манатов). Этот чартерный рейс был организован для возвращения граждан Украины на родину.

В сообщении также отмечается, что в течение декабря и января авиакомпания SkyUp будет выполнять нерегулярные рейсы по маршрутам Киев-Тбилиси-Киев, Киев-Ташкент-Киев.

Рейсы Тбилиси-Киев запланированы 19, 26 и 30 декабря 2020 года; рейсы Киев-Ташкент на 17, 24 декабря 2020 года и 6 и 20 января 2021 года, рейсы Ташкент-Киев состоятся 17, 24 декабря 2020 года и 7 и 21 января 2021 года.

Как сообщалось, в декабре и январе авиакомпания также выполнит нерегулярные рейсы в Чехию, Италию и Францию.

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Версия на английском языке SkyUp Airlines to perform non-scheduled flight from Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ukrayna aviaşirkəti Bakıdan qeyri-müntəzəm uçuş həyata keçirəcək

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