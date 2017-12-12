Аренда жилья в Азербайджане подорожала

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Цены на аренду жилья в Азербайджане выросли вдвое в месячном сравнении. В ноябре рост составил 0,6%.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, среднемесячная цена данной услуги составила 96,78 маната.

Отметим, что аренда жилья в октябре подорожала на 0,3%. Наибольший рост отмечался в (3,5%). В феврале цены выросли на 0,1%, в марте – 1,2%, в апреле не изменились, в мае – 1,2%, в июне остались стабильными, в июле отмечался рост на 0,6%, в августе – 1,1%, сентябре – 1,5%.