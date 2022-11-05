Со следующего года строительные работы на станции ”Ази Асланов" будут продолжены

Со следующего года в рамках государственной программы будут выделены средства на продолжение строительных работ на станции "Ази Асланов".

Со следующего года в рамках государственной программы будут выделены средства на продолжение строительных работ на станции "Ази Асланов".

Об этом в интервью Report заявил главный инженер ЗАО "Бакинский метрополитен" Алихан Османов.

По словам Османова, в “Белом городе" планируется строительство новой станции: "План перспективного развития метро утвержден распоряжением президента. На самом деле, мы нуждаемся в большем количестве станций. Однако есть серьезные причины для задержек. Например, существует большая потребность в выделении инвестиций на восстановление наших освобожденных территорий. Но, несмотря на это, метрополитену выделены средства. В настоящее время на станции B-04 ведутся строительные работы. Также планируется строительство на станциях Y-14, Y-15 и Y-16 зеленой ветки.

Главный инженер ЗАО считает, что пересечение двух веток на станции "28 мая“ является недостатком метрополитена: ”Мониторинг показал, что 90% пассажиров, садящихся в метро со станций “Халглар достлугу ”, “Ахмедли”, “Ази Асланов”, едут в направлении “Елмляр академиясы” - "Мемар Аджеми".

Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся, - это разделение веток на станции "28 мая". Сначала должен быть построен небольшой участок туннеля, разделяющий ветки, чтобы пассажиры от станции метро “Хатаи” могли через “Джафар Джаббарлы” направляться сразу на “Низами” и другие станции.

Сегодня у нас достаточно технических возможностей для строительства проектируемых станций. Просто из-за некоторых вопросов, которые не зависят от нас, мы не можем назвать конкретных дат".

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