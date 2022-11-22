Аэропорт Хитроу не справляется с пассажиропотоком

Крупнейший британский аэропорт Хитроу не справляется с возросшим пассажиропотоком, нуждается в срочной перестройке работы и кадровых изменениях.

Крупнейший британский аэропорт Хитроу не справляется с возросшим пассажиропотоком, нуждается в срочной перестройке работы и кадровых изменениях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times.

По словам главы Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), бывшего гендиректора British Airways Уилли Уолша, в Хитроу "должны полететь головы", если многочисленные проблемы так и не будут решены. "Большинство аэропортов смогли восстановиться после пандемии COVID-19, за исключением ведущего британского, где пассажиры вынуждены ждать часами в огромных очередях", - добавил он.

Исполнительный директор Virgin Atlantic Шай Вайс также считает необходимым пересмотреть правила работы в Хитроу, потому что "только в этом аэропорту люди сталкиваются с плохим обслуживанием и высокими ценами".

По словам главы Хитроу Джона Холланда-Кая, ответственность за перебои в работе лежит на "авиакомпаниях, которые не смогли нанять достаточного числа сотрудников". Все это происходит из-за резкой нехватки обслуживающего персонала, с которой столкнулись воздушные ворота. Во время пандемии коронавируса авиакомпании и аэропорты уволили десятки тысяч сотрудников, теперь быстро набрать персонал не получается.

На деятельность крупнейшего европейского транспортного узла влияют забастовки персонала, которые привели к задержке или отмене большого количества рейсов. Более 350 манифестантов добиваются сейчас существенного повышения заработной платы на фоне рекордного за более чем 40 лет роста инфляции в Соединенном Королевстве.