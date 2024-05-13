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MİDA раскрыла причину неучастия ЖСК в тендерах

MİDA раскрыла причину неучастия ЖСК в тендерах В тендерах Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) до сих пор приняли участие в среднем 7-8 компаний-подрядчиков.
Инфраструктура
13 мая 2024 г. 15:27
MİDA раскрыла причину неучастия ЖСК в тендерах

В тендерах Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) до сих пор приняли участие в среднем 7-8 компаний-подрядчиков.

Как сообщает Report, об этом заявил советник директора MİDA Захид Велиев на саммите лидеров цепочки поставок.

"До сих пор мы осуществляли все строительные работы посредством открытых тендеров. Главной целью агентства являлось обеспечение прозрачности и конкурентной среды. Наглядным примером этого является жилой комплекс в Физули. В объявленном на его строительство тендере участвовали 19 компаний-подрядчиков", - отметил он.

Велиев объяснил причину неучастия жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) в тендерах MİDA тем, что они не имеют на это право: "Согласно регламенту ЖСК, в течение 6 месяцев после завершения работ они должны передать построенное здание в управление Товарищества собственников жилья".

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Версия на азербайджанском языке MİDA tenderlərində MTK-ların iştirak etməməsinə aydınlıq gətirib

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