В Ингушетии планируют открыть прямое железнодорожное сообщение с Азербайджаном

Власти Республики Ингушетия (РФ) рассчитывают к 2026 году открыть прямое железнодорожное сообщение с Азербайджаном.

Власти Республики Ингушетия (РФ) рассчитывают к 2026 году открыть прямое железнодорожное сообщение с Азербайджаном.

Об этом, как передает Report со ссылкой на российские СМИ, заявил зампредседателя городского совета Сунжи Адам Калиматов.

"Власти предпринимают конкретные шаги для того, чтобы освободить некоторые участки железной дороги и законсервировать их. Проводится разъяснительная работа с местными жителями, пути расчищаются", - сказал он.

Калиматов отметил, что железнодорожный вокзал в Сунже существовал до боевых действий в Чеченской республике, 1990 года. Работа станции была временно приостановлена.

"Вокзал до сих пор находится на балансе "Российских железных дорог". По срокам обещают в течение двух лет реанимировать станцию, к 2026 году. С запуском вокзала у нас появится прямое сообщение с Махачкалой, Грозным, Баку. Будет международный вокзал с соответствующими условиями, новыми рабочими местами", - рассказал представитель городского совета.

Как отметил Калиматов, открытие маршрута даст новый импульс развитию торговли, экономики регионов. Жители Ингушетии смогут сесть в поезд и доехать до Баку и приехать обратно.

Параллельно власти решают вопрос организации мобильных пунктов, остановочных станций в субъектах РФ.