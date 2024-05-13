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В Ингушетии планируют открыть прямое железнодорожное сообщение с Азербайджаном

В Ингушетии планируют открыть прямое железнодорожное сообщение с Азербайджаном Власти Республики Ингушетия (РФ) рассчитывают к 2026 году открыть прямое железнодорожное сообщение с Азербайджаном.
Инфраструктура
13 мая 2024 г. 15:32
В Ингушетии планируют открыть прямое железнодорожное сообщение с Азербайджаном

Власти Республики Ингушетия (РФ) рассчитывают к 2026 году открыть прямое железнодорожное сообщение с Азербайджаном.

Об этом, как передает Report со ссылкой на российские СМИ, заявил зампредседателя городского совета Сунжи Адам Калиматов.

"Власти предпринимают конкретные шаги для того, чтобы освободить некоторые участки железной дороги и законсервировать их. Проводится разъяснительная работа с местными жителями, пути расчищаются", - сказал он.

Калиматов отметил, что железнодорожный вокзал в Сунже существовал до боевых действий в Чеченской республике, 1990 года. Работа станции была временно приостановлена.

"Вокзал до сих пор находится на балансе "Российских железных дорог". По срокам обещают в течение двух лет реанимировать станцию, к 2026 году. С запуском вокзала у нас появится прямое сообщение с Махачкалой, Грозным, Баку. Будет международный вокзал с соответствующими условиями, новыми рабочими местами", - рассказал представитель городского совета.

Как отметил Калиматов, открытие маршрута даст новый импульс развитию торговли, экономики регионов. Жители Ингушетии смогут сесть в поезд и доехать до Баку и приехать обратно.

Параллельно власти решают вопрос организации мобильных пунктов, остановочных станций в субъектах РФ.

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Версия на азербайджанском языке İnquşetiyada Azərbaycanla birbaşa dəmir yolu əlaqəsinin açılması planlaşdırılır

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