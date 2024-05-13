Япония направит Индонезии кредит на сумму $900 млн для строительства метро в Джакарте

Правительство Японии предоставит кредит в размере до 140,7 млрд иен (около 900 млн долларов) на строительство второй линии метро в Джакарте в рамках проекта по развитию транспортной системы индонезийской столицы.

Правительство Японии предоставит кредит в размере до 140,7 млрд иен (около 900 млн долларов) на строительство второй линии метро в Джакарте в рамках проекта по развитию транспортной системы индонезийской столицы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Новая ветка под названием "Восток - Запад" протяженностью 84 км будет построена с использованием японских технологий. Работы будут проходить в два этапа. Первый планируется провести с 2026 по 2031 год, за этот период необходимо проложить около 24,5 км железнодорожных путей.

Первый участок линии метро в Джакарте "Север - Юг" был введен в эксплуатацию в 2019 году. Ее строительство также велось с привлечением японского финансирования и технологий.

Япония на регулярной основе оказывает странам Юго-Восточной Азии помощь в развитии транспортных систем. Несколько лет назад Токио предоставил Филиппинам кредит и оборудование для прокладки туннелей в рамках строительства первой линии метро в Маниле.