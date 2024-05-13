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Япония направит Индонезии кредит на сумму $900 млн для строительства метро в Джакарте

Япония направит Индонезии кредит на сумму $900 млн для строительства метро в Джакарте Правительство Японии предоставит кредит в размере до 140,7 млрд иен (около 900 млн долларов) на строительство второй линии метро в Джакарте в рамках проекта по развитию транспортной системы индонезийской столицы.
Инфраструктура
13 мая 2024 г. 16:37
Япония направит Индонезии кредит на сумму $900 млн для строительства метро в Джакарте

Правительство Японии предоставит кредит в размере до 140,7 млрд иен (около 900 млн долларов) на строительство второй линии метро в Джакарте в рамках проекта по развитию транспортной системы индонезийской столицы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Новая ветка под названием "Восток - Запад" протяженностью 84 км будет построена с использованием японских технологий. Работы будут проходить в два этапа. Первый планируется провести с 2026 по 2031 год, за этот период необходимо проложить около 24,5 км железнодорожных путей.

Первый участок линии метро в Джакарте "Север - Юг" был введен в эксплуатацию в 2019 году. Ее строительство также велось с привлечением японского финансирования и технологий.

Япония на регулярной основе оказывает странам Юго-Восточной Азии помощь в развитии транспортных систем. Несколько лет назад Токио предоставил Филиппинам кредит и оборудование для прокладки туннелей в рамках строительства первой линии метро в Маниле.

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Версия на английском языке Japan to provide $900M loan to Indonesia for subway construction in Jakarta

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