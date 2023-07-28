ADY: Импорт продовольственных товаров в Азербайджан по железной дороге увеличился на 4%

В январе-июне текущего года объем импорта продовольственных товаров в Азербайджан по железной дороге увеличился на 4% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и составил 351 тыс. тонн.

В январе-июне текущего года объем импорта продовольственных товаров в Азербайджан по железной дороге увеличился на 4% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и составил 351 тыс. тонн.

Как сообщает Report, информацию об этом обнародовало ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY).

Сообщается, что к наиболее часто перевозимым продуктам относятся сахарный песок и рафинад, растительное масло, различные крупы, пшеничная мука и картофель.

"Наши рефрижераторные вагоны Hopper, закрытые и контейнерные вагоны играют особую роль в быстрой доставке в страну основных продуктов питания, входящих в продовольственную корзину", - говорится в информации.