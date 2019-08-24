Азербайджан впервые примет чемпионат мира по акробатике

В 2022 году в Азербайджане состоится чемпионат мира по акробатической гимнастике.

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на состоявшемся в столице Никарагуа заседании Исполкома Международной федерации гимнастики. Чемпионат пройдет 11-13 марта на Национальной гимнастической арене в Баку. В преддверии мирового первенства 2-7 марта там же состоятся мировые соревнования для возрастных групп.

Наряду с этим, 16-22 сентября текущего года на Национальной гимнастической арене пройдет чемпионат мира по художественной гимнастике. В 2020 году Азербайджан примет мировое первенство по аэробике, а в 2021 – чемпионат мира по прыжкам на батуте.