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В Токио погас олимпийский огонь

В Токио погас олимпийский огонь На Олимпийском стадионе в Токио, где сегодня проходила церемония открытия Игр-2020, погас олимпийский огонь.ю
Индивидуальные
23 июля 2021 г. 20:51
В Токио погас олимпийский огонь

На Олимпийском стадионе в Токио, где сегодня проходила церемония открытия Игр-2020, погас олимпийский огонь.

Как передает Report со ссылкой на Sport24, отмечается, что журналисты и организаторы хотели сделать селфи на фоне факела, но он погас примерно через час после зажжения.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования пройдут в Токио. Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на год. Организаторы соревнований приняли решение провести Олимпиаду без иностранных болельщиков, граждан Японии также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

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