В Шамкире проходит международный турнир по дзюдо

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Шамкирском олимпийском спортивном комплексе начался международный турнир по дзюдо, посвященный Дню солидарности азербайджанцев всего мира.

Как сообщили Report из Федерации дзюдо Азербайджана, соревнование огрганизовано Федерацией и главным управленим молодежи и спорта города Шамкира.

В турнире наряду с дзюдоистами из Баку, Агджабеди, Барды, Габалы, Гёйгёля, Исмайыллы, Мингячевира, Нафталана, Сальяна, Самуха, Сумайыта, Товуза, Загаталы, Шамкира также принимают участие спортсмены из Грузии (Тбилиси, Кутаиси), Турции и Латвии. Чемпионат, в котором буду состязаться 347 дзюдоиста из 32 команд, продлится два дня.