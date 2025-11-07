В Эр-Рияде состоится церемония открытия VI Исламских игр солидарности

Сегодня в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде - состоится торжественная церемония открытия VI Игр исламской солидарности.

Как сообщает Report, мероприятие начнется в 21:00 по местному времени на ипподроме Аль-Джанадрия.

В соревнованиях примут участие более 3000 спортсменов из 57 стран, которые будут бороться за медали в 23 видах спорта.

Азербайджан на Играх представят 174 спортсмена, выступающие в 20 дисциплинах.

Церемония закрытия Исламиады пройдет 21 ноября.