В Эр-Рияде состоится церемония открытия VI Исламских игр солидарности
Индивидуальные
- 07 ноября, 2025
- 09:47
Сегодня в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде - состоится торжественная церемония открытия VI Игр исламской солидарности.
Как сообщает Report, мероприятие начнется в 21:00 по местному времени на ипподроме Аль-Джанадрия.
В соревнованиях примут участие более 3000 спортсменов из 57 стран, которые будут бороться за медали в 23 видах спорта.
Азербайджан на Играх представят 174 спортсмена, выступающие в 20 дисциплинах.
Церемония закрытия Исламиады пройдет 21 ноября.
