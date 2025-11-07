Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    В Эр-Рияде состоится церемония открытия VI Исламских игр солидарности

    07 ноября, 2025
    09:47
    В Эр-Рияде состоится церемония открытия VI Исламских игр солидарности

    Сегодня в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде - состоится торжественная церемония открытия VI Игр исламской солидарности.

    Как сообщает Report, мероприятие начнется в 21:00 по местному времени на ипподроме Аль-Джанадрия.

    В соревнованиях примут участие более 3000 спортсменов из 57 стран, которые будут бороться за медали в 23 видах спорта.

    Азербайджан на Играх представят 174 спортсмена, выступающие в 20 дисциплинах.

    Церемония закрытия Исламиады пройдет 21 ноября.

    Səudiyyə Ərəbistanında keçirilən İslamiadanın açılış mərasimi bu gün baş tutacaq

    Лента новостей