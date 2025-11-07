İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    07 noyabr, 2025
    • 09:34
    Səudiyyə Ərəbistanında keçirilən İslamiadanın açılış mərasimi bu gün baş tutacaq

    Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açılış mərasimi bu gün baş tutacaq.

    "Report"un məlumatına görə, "Al Janadryah"dakı tədbir Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da start götürəcək.

    Turnirdə 57 ölkədən 3000-dən çox idmançı 23 növdə medallar uğrunda mübarizə aparır.

    Azərbaycan yarışda 20 növdə 174 idmançı ilə təmsil olunur.

    Qeyd edək ki, İslamiadanın bağlanış mərasimi noyabrın 21-də olacaq.

