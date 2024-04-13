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Турнир претендентов: Ниджат Абасов проведет очередную встречу с Яном Непомнящим

Турнир претендентов: Ниджат Абасов проведет очередную встречу с Яном Непомнящим Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов проведет сегодня очередную встречу на турнире претендентов, проходящем в канадском городе Торонто.
Индивидуальные
13 апреля 2024 г. 11:08
Турнир претендентов: Ниджат Абасов проведет очередную встречу с Яном Непомнящим

Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов проведет сегодня очередную встречу на турнире претендентов, проходящем в канадском городе Торонто.

Как сообщает Report, 28-летний гроссмейстер в VIII раунде встретится с представителем РФ Яном Непомнящим (ФИДЕ).

Абасов будет играть черными фигурами. Встреча начнется в 22:30 по бакинскому времени.

Отметим, что встреча I тура между шахматистами завершилась вничью - 0,5:0,5.

Представитель Азербайджана на данный момент занимает последнее - восьмое место с 2 очками. Непомнящий лидирует с 4,5 очками.

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Версия на азербайджанском языке İddiaçılar Turniri: Nicat Abasov yenidən rusiyalı şahmatçı ilə üz-üzə gələcək

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