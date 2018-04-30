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    Трое азербайджанских борцов вышли в полуфинал чемпионата Европы

    Для выхода в финал им нужно обыграть российских соперников

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Трое азербайджанских борцов вышли в полуфинал стартовавшего в российском Каспийске чемпионата Европы.

    Как сообщает Report, это - Эльдениз Азизли, Эльвин Мурсалиев и Ислам Аббасов.

    Э.Мурсалиев последовательно превзошел итальянских и польских соперников. А И.Аббасов обыграл израильского и венгерского соперников.

    Что же касается начавшего борьбу с 1/4 финала Эльдениза Азизли, он отстранил от борьбы грузинского соперника.

    Все трое борцов в полуфинале встретятся с российскими спортсменами.

    55 кг

    1/2 финала. Эльдениз Азизли - Василий Топоев (Россия)

    1/4 финала. Нугзари Цурцумия (Грузия) - Эльдениз Азизли

    63 кг

    1/8 финала. Леван Кавжарадзе (Грузия) - Талех Мамедов - 4:0

    77 кг

    1/2 финала. Эльвин Мурсалиев - Роман Власов (Россия)

    1/4 финала. Эльвин Мурсалиев - Матуш Лукаш Волни (Польша)

    1/8 финала. Эльвин Мурсалиев- Риккардо Вито Абресция (Италия) - 12:8

    87 кг

    1/2 финала. Ислам Аббасов - Бекхан Оздоев (Россия)

    1/4 финала. Ислам Аббасов - Виктор Лоринц (Венгрия)

    1/8 финала. Ислам Аббасов - Роман Жерновецки (Израиль) - 9:0

    130 кг

    1/8 финала. Владислав Вороньи (Украина) - Турман Эйюбов - 3:0.

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