Трое азербайджанских борцов вышли в полуфинал чемпионата Европы

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Трое азербайджанских борцов вышли в полуфинал стартовавшего в российском Каспийске чемпионата Европы.

Как сообщает Report, это - Эльдениз Азизли, Эльвин Мурсалиев и Ислам Аббасов.

Э.Мурсалиев последовательно превзошел итальянских и польских соперников. А И.Аббасов обыграл израильского и венгерского соперников.

Что же касается начавшего борьбу с 1/4 финала Эльдениза Азизли, он отстранил от борьбы грузинского соперника.

Все трое борцов в полуфинале встретятся с российскими спортсменами.

55 кг

1/2 финала. Эльдениз Азизли - Василий Топоев (Россия)

1/4 финала. Нугзари Цурцумия (Грузия) - Эльдениз Азизли

63 кг

1/8 финала. Леван Кавжарадзе (Грузия) - Талех Мамедов - 4:0

77 кг

1/2 финала. Эльвин Мурсалиев - Роман Власов (Россия)

1/4 финала. Эльвин Мурсалиев - Матуш Лукаш Волни (Польша)

1/8 финала. Эльвин Мурсалиев- Риккардо Вито Абресция (Италия) - 12:8

87 кг

1/2 финала. Ислам Аббасов - Бекхан Оздоев (Россия)

1/4 финала. Ислам Аббасов - Виктор Лоринц (Венгрия)

1/8 финала. Ислам Аббасов - Роман Жерновецки (Израиль) - 9:0

130 кг

1/8 финала. Владислав Вороньи (Украина) - Турман Эйюбов - 3:0.