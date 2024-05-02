Награждены победители второго дня международной регаты “Кубок президента – 2024”

Награждены победители второго дня международной регаты “Кубок президента – 2024”, посвященной 101-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Награждены победители второго дня международной регаты “Кубок президента – 2024”, посвященной 101-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает командированный в Мингячевир сотрудник Report, по итогам второго дня среди представителей Азербайджана Алимурад Гаджизаде (2008-2009 г. р.) завоевал золотую, Нурлан Пашаев (2006-2007 г.р.) серебряную, пара Гияс Ахмедов-Гасан Бабаев (2008-2009 г. р.) бронзовую медали.

В первый день регаты в Суговушане Амиль Рамазанов (2006-2007 г.р.) занял 3-е место и получил бронзовую медаль.