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Награждены победители второго дня международной регаты “Кубок президента – 2024”

Награждены победители второго дня международной регаты “Кубок президента – 2024” Награждены победители второго дня международной регаты “Кубок президента – 2024”, посвященной 101-летию великого лидера Гейдара Алиева.
Индивидуальные
2 мая 2024 г. 19:52
Награждены победители второго дня международной регаты “Кубок президента – 2024”

Награждены победители второго дня международной регаты “Кубок президента – 2024”, посвященной 101-летию великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает командированный в Мингячевир сотрудник Report, по итогам второго дня среди представителей Азербайджана Алимурад Гаджизаде (2008-2009 г. р.) завоевал золотую, Нурлан Пашаев (2006-2007 г.р.) серебряную, пара Гияс Ахмедов-Гасан Бабаев (2008-2009 г. р.) бронзовую медали.

В первый день регаты в Суговушане Амиль Рамазанов (2006-2007 г.р.) занял 3-е место и получил бронзовую медаль.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Prezident Kuboku 2024"də ikinci günün qalibləri mükafatlandırılıb

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