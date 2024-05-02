Стартовал второй день международной регаты "Кубок президента-2024"

Стартовал второй день международной регаты по академической гребле "Кубок президента-2024", посвященной 101-ой годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Стартовал второй день международной регаты по академической гребле "Кубок президента-2024", посвященной 101-ой годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает освещающий соревнования сотрудник Report, во второй день регаты команды будут соревноваться по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ на дистанции 500-1500 метров.

На турнире, который завершится 3 мая, принимают участие представители 21 страны. Вчера представитель Азербайджана Амиль Рамазанов завоевал бронзовую медаль среди спортсменов 2006-2007 года рождения. Он преодолел дистанцию в​​ 200 метров на байдарке за 42 секунды.