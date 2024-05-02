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Стартовал второй день международной регаты "Кубок президента-2024"

Стартовал второй день международной регаты "Кубок президента-2024" Стартовал второй день международной регаты по академической гребле "Кубок президента-2024", посвященной 101-ой годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Индивидуальные
2 мая 2024 г. 11:41
Стартовал второй день международной регаты Кубок президента-2024

Стартовал второй день международной регаты по академической гребле "Кубок президента-2024", посвященной 101-ой годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает освещающий соревнования сотрудник Report, во второй день регаты команды будут соревноваться по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ на дистанции 500-1500 метров.

На турнире, который завершится 3 мая, принимают участие представители 21 страны. Вчера представитель Азербайджана Амиль Рамазанов завоевал бронзовую медаль среди спортсменов 2006-2007 года рождения. Он преодолел дистанцию в​​ 200 метров на байдарке за 42 секунды.

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Версия на азербайджанском языке “Prezident Kuboku 2024” beynəlxalq reqatasında ikinci gün başlayır

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